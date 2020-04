[Le marché du lundi] isr- Haro sur l'évasion fiscale en période de pandémie

Commençons par quelques définitions. L'optimisation fiscale est un mécanisme légal créé par les pouvoirs publics pour inciter les particuliers et les entreprises à réaliser certains achats ou investissements et leur permettre d'éviter ou de diminuer leur impôt. La fraude fiscale consiste au contraire à contourner illégalement la loi. L'évasion fiscale représente un entre-deux : les règles fiscales en vigueur sont bien respectées, mais d'une façon non pertinente car poussées à leurs limites. Bien qu'employant des moyens légaux, cette pratique est considérée par le fisc le plus souvent comme un abus de droit, à défaut de pouvoir le qualifier d'immoral.

Selon une étude publiée en 2018 par le think-tank américain « Institute on taxation and economic policy » (ITEP),

60 entreprises du Fortune 500 ont réussi à totalement échapper aux taxes fédérales. Parmi elles, des sociétés de tout secteur, aussi bien des géants du numérique comme Amazon et Netflix, que des entreprises pharmaceutiques