[Le marché du lundi] isr - 130 pays signent un accord « historique » sur la taxation des multinationales

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



L'explosion des dépenses publiques liée à la pandémie de Covid-19 a conduit la quasi-totalité des pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) à essayer de mettre fin à la systématisation de l'optimisation fiscale des grandes multinationales. 130 pays réunis par l'OCDE ont signé une déclaration pour faire évoluer la fiscalité internationale des très grandes entreprises.

L'objectif des signataires est d'éradiquer les pratiques permettant à certaines entreprises de ne payer quasiment aucun impôt dans des pays où elles réalisent cependant un chiffre d'affaires substantiel. « C'est l'accord fiscal international le plus important conclu depuis un siècle. » se réjouit Bruno Le Maire.