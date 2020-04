[Le marché du lundi] éco - « Oil en stock »

Karamo Kaba, Directeur des études économiques



Pendant longtemps, les économistes se sont demandés à quoi pouvait ressembler la « Grande Dépression » des années 1930. Avec le « Grand Confinement » de l'année 2020, ils sont plus que servis par l'actualité avec les graves dérèglements du système économique. Ainsi, alors que nous nous sommes habitués à des taux d'intérêt négatifs, notamment en Europe, c'est désormais de l'autre côté de l'Atlantique qu'il va falloir se familiariser avec des prix du pétrole négatifs.

En effet, confrontés à un excès d'offre de pétrole et à des capacités de stockage au taquet, les cours de l'or noir sont passés en territoire négatif, à -37,63 dollars pour le contrat arrivant à échéance en mai. Plus qu'un simple ajustement technique, cette première historique est le reflet des difficultés du secteur pétrolier depuis l'écroulement de la demande et l'impossibilité des producteurs à s'accorder sur une baisse crédible de leur production. Ainsi, même si les prochaines échéances des contrats à terme anticipent un rebond des cours de l'or noir, le pire est loin d'être passé. En effet, pour voir le pétrole repasser au-dessus de 30 dollars, il faudra attendre février 2021 selon les contrats futures.