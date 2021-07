Le marché du lundi] éco - Les vagues se succèdent

Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



Comme une petite musique à laquelle on commence à s'habituer, la recrudescence rapide des cas de Covid-19, qui contraint de plus en plus de pays à reprendre de nouvelles initiatives, a complètement éclipsé l'adoption d'un taux minimum d'imposition de 15 % sur les entreprises multinationales. Si certains pays comme le Japon (à 2 semaines du début des Jeux Olympiques) ou le Portugal réinstaurent

des mesures restrictives pour prendre de vitesse le variant Delta, d'autres ont décidé d'augmenter leurs aides à l'économie. Ainsi, pour la première fois depuis le début de cette pandémie, les autorité chinoises ont décidé d'abaisser de 5 points de base (pbs) le niveau du taux des réserves obligatoires. En procédant ainsi, l'idée est de redynamiser le concours des grandes banques au secteur privé, à un moment où de sérieux signes d'essoufflement commencent à voir le jour, à l'image de l'indicateur avancé dans les services (-4,8 points, à 50,3 en juin).