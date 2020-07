[Le marché du lundi] éco - Les enquêtes économiques dopent les marchés

Karamo Kaba, Directeur des études économiques



Au moment où l'épidémie semble reprendre un second souffle dans le monde, les enquêtes économiques s'améliorent fortement, à l'image de l'indice ISM du secteur manufacturier américain qui a gagné 9,5 points en juin, passant de 43,1 points en mai à 52,6 points en juin. Cette évolution favorable des enquêtes économiques est tout sauf une surprise puisqu'elle découle de la levée des mesures de confinement qui avaient été prises pour freiner la propagation de la Covid- 19 dans la plupart des pays. Le Rapport d'emploi de juin s'est significativement amélioré aux Etats-Unis avec la création de 4,8 millions de postes. Même si cette augmentation - qui intervient après une hausse de 2,7 millions en mai - ne parvient pas à effacer le plongeon de mars et d'avril (-20,8 millions), elle a suffi à accélérer la hausse des indices boursiers.

De forts gains ont été enregistrés sur la semaine (Nasdaq : + 5,4%, à 10 377 points ; S&P 500 : +4%, à 3 129 points ; Dow Jones : +2,9%, à 25 741 points) et l'onde de choc de cette effervescence des indices américains s'est propagée sur toutes les autres places financières (EuroStoxx 50 : +2,8%, à 3 300 points).