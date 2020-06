[Le marché du lundi] éco - Les enquêtes continuent de s'améliorer

Karamo Kaba, Directeur des études économiques



Alors que l'activité économique commence à reprendre des couleurs, la situation sur le marché de l'emploi ne montre que peu de signes d'amélioration. Que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, les entreprises continuent de licencier. Ainsi, pour la treizième semaine consécutive, la première économie mondiale a enregistré plus de 1,5 million de pertes de postes. Même si ce chiffre des nouvelles inscriptions au chômage est ressorti en baisse, il reste encore à un niveau extrêmement élevé.

On dénombre désormais près de 47,5 millions d'inscriptions au chômage depuis mi-mars, ce qui représente tout de même 27,8% de la population active. L'Europe aussi doit faire face à cette mauvaise passe de l'emploi si l'on en juge par la multiplication des annonces de plans sociaux (Air France, ADP, Airbus, TUI France, etc.). En France, par exemple, l'Unédic s'attend à environ 900 000 postes supprimés d'ici la fin de l'année. Cela est cohérent avec notre scénario de reprise lente que l'on peut aussi retrouver dans l'évolution de l'indice ZEW où la composante mesurant la situation actuelle a continué de se détériorer tandis que celle mesurant les perspectives a continué de s'améliorer pour le troisième mois de rang.