[Le marché du lundi] éco - Le spectre de l'inflation

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



Depuis quelques semaines, les investisseurs se préparent à un retour de l'inflation, en ce qui s'est traduit par une nouvelle envolée des rendements obligataires. Et ce n'est pas les derniers développements qui devraient calmer les esprits, surtout après l'approbation par le Sénat du plan de relance de 1 900 milliards de dollars.

En effet, les effectifs salariés non agricoles ont augmenté de 379 000 postes supplémentaires en février, soit plus que les 200 000 attendus par le consensus. Mieux, les chiffres du mois précédent ont été revus à la hausse de 38 000 unités, de quoi alimenter davantage les anticipations d'un « tapering » prématuré.