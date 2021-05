[Le marché du lundi] éco - La mauvaise surprise de l'emploi

Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



La décision de l'Administration Biden en faveur d'une levée des brevets sur les vaccins va-t-elle intensifier la lutte contre la pandémie de Covid-19 ? En théorie, cette levée temporaire, longtemps réclamée par l'Inde et l'Afrique du Sud, est de nature à accélérer la production. Cependant, sans suspension d'une loi américaine, le « Defense Production Act », le retard accumulé des pays pauvres sur le front de la vaccination n'est pas prêt de se résorber.

En effet, la majorité des vaccins les plus efficaces sont produits par des entreprises pharmaceutiques américaines (Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson). Or, cette loi donne non seulement la priorité à l'Etat américain pour la vente des vaccins produits localement, mais surtout elle empêche l'exportation de certains composants entrant dans la fabrication de ces mêmes vaccins.