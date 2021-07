[Le marché du lundi] éco - L'opium des banques centrales

Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



Alors que le nombre de personnes vaccinées ne cesse d'augmenter, le variant Delta de la Covid-19 commence à semer le doute. On a ainsi vu la situation épidémiologique se détériorer dans des pays proches du seuil de l'immunité collective, ce qui pourrait contraindre les Etats, à l'image du Portugal, à réimposer des mesures de confinement plus ou moins strictes.

Cette incertitude n'a pas eu l'air de préoccuper tant que cela les investisseurs, obnubilés par les chiffres de l'emploi américain. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de mauvaise surprise puisque, en plus de la hausse de 15 000 postes le mois précédent, les créations (+850 000 en juin) sont ressorties au-dessus des attentes du consensus (+720 000).