[Le marché du lundi] Eco - Incertitude aux États-Unis

Karamo Kaba, Directeur des études économiques



Avec des banques centrales au front depuis le début de la crise, une grande partie du rebond spectaculaire des indices boursiers depuis la mi-mars reposait sur les réponses qu'allaient apporter les gouvernements. En adoptant le méga plan de relance (750 milliards d'euros sur 3 ans, dont 360 milliards de dons aux pays et secteurs les plus touchés par la pandémie du Coronavirus), les dirigeants européens ont été à la hauteur des enjeux. Même si nous pouvons toutefois regretter quelques concessions qui ont réduit la puissance de feu initiale du projet, au final c'est 0,8% du PIB qui sera injecté en plus. L'inquiétude gagne toutefois les États-Unis où le Congrès ne parvient pas à trouver un accord sur un nouveau programme de soutien à l'économie américaine, en dépit d'intenses négociations. Or, plusieurs dispositifs du plan d'aide CARES Act. arrivent à échéance à la fin du mois de juillet. Parmi eux, existe notamment la hausse de 600 dollars par semaine du montant des indemnités-chômage sur une période de quatre mois. Ce dispositif, qui pouvait souvent conduire le montant de ces aides à être supérieur au salaire minimum, a surtout préservé le pouvoir d'achat des consommateurs les plus modestes.