[Le marché du lundi] éco - En manque de repères…

L’actualité économique de la semaine a été dominée par l’incertitude lié au variant Omicron, alors que la situation en Europe continue de se dégrader avec le variant Delta.

La période actuelle est donc source de beaucoup d’incertitudes, d’inquiétudes et d’inconnues.

La première tient à l’absence de connaissances précises du variant Omicron dont on comprend qu’il serait plus contagieux (cf. Afrique du Sud) mais peut-être moins dangereux (études d’Israël). D’ici quelques semaines ce point, qui est étudié par les laboratoires pharmaceutiques maitrisant la technique ARN-messager, pourrait être clarifié. La question de l’efficacité prouvée des vaccins est donc cruciale...