[Le marché du lundi] éco

Cette semaine, côté éco, nous assistons à "La fin d'un tabou" sur l'austérité européenne



Après avoir longtemps prôné l'austérité pour les pays en difficulté financière, l'Allemagne préconise désormais la solidarité financière. Ce virage à 180° de la position allemande n'est pas encore un « moment Hamiltonien* » mais sa portée politique est immense. En effet, le plan de relance franco-allemand prévoit la création d'un fonds de 500 milliards d'euros levés sur les marchés obligataires par l'Union européenne (UE). Ces emprunts seraient ensuite redistribués en direction des pays, des régions et des secteurs les plus touchés, ce qui revient de facto à une mutualisation de la dette européenne. Autrement dit, les pays les plus riches devront mettre la main à la poche pour les pays les moins riches. D'où une remontée...