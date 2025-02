information fournie par Edmond de Rothschild AM • 14/02/2025 à 11:17

Le marché du High-Yield : vers une reprise des transactions de M&A et de LBOs en 2025

edram

UN ASSÈCHEMENT DU MARCHÉ DEPUIS 2022

Les politiques monétaires restrictives mises en place par les banques centrales en 2022 ont considérablement augmenté le coût du financement pour les entreprises, entraînant une baisse marquée des émissions primaires sur le marché du crédit. Cette contraction a été particulièrement prononcée sur le segment du High Yield, où le volume des nouvelles émissions a chuté de près de 80 % entre le pic de 2021 et 20221. La reprise progressive observée en 2023 et 2024 s'est essentiellement concentrée sur des opérations de refinancement.

Historiquement, la croissance du marché du High Yield a été alimentée par le financement d'opérations de M&A (fusions-acquisitions) et de LBOs (rachats par effet de levier), ainsi que par des remontées de dividendes. Ces opérations représentaient en moyenne 35 à

40 % des émissions annuelles, mais leur part est tombée entre 10 et 15% ces deux dernières années2. Néanmoins la dynamique récente a été positive avec un volume de transactions sur les derniers mois atteignant son niveau le plus élevé depuis 2022.

VERS UNE REPRISE EN 2025

Plusieurs facteurs indiquent que les transactions de M&A, de LBOs et de recapitalisation vont repartir à la hausse cette année, amorçant un retour vers une normalisation du marché :

Des conditions de marché plus favorables : La stabilisation des primes de risque et l'assouplissement progressif des conditions de financement, notamment en Europe où la baisse des taux d'intérêt est bien engagée, devraient faciliter le retour des opérations de levier.

Un environnement de croissance faible en Europe : Face à des perspectives économiques limitées, certains grands groupes pourraient être incités à optimiser leurs portefeuilles en cédant des actifs non stratégiques, créant ainsi des opportunités pour les fonds de Private Equity

Un niveau élevé de « Dry Powder » (capitaux non déployés) Avec près de 1,3 trillion de dollars non déployés dans les fonds de Private Equity suite à deux années de faible activité en M&A, la pression pour investir ces liquidités et générer des rendements pour les investisseurs va s'intensifier en 2025.

Une capacité accrue des marchés obligataires et des prêts-syndiqués à financer ces opérations avec la création d'un nombre record de fonds de titrisation d'entreprises (CLO) et les flux positifs captés par le marché obligataire

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :