Le marché des grands vins prolonge sa baisse au premier semestre 2024

Les éclaircies sont rares sur le marché des vins d’exception, dont les principaux indices de référence établis par le Liv-Ex, la Bourse des vins de Londres, déclinent depuis fin 2022. Ainsi, le mois d’avril 2024 a constitué la seule lumière en un an de l’indice référence Liv-ex Fine Wine 100, qui traque les prix des 100 vins de qualité les plus négociés sur le marché secondaire. Pas suffisant pour enrayer le prolongement de la baisse du segment. Au cours des six premiers mois de 2024, l’indice a perdu 3,4%. Il chute de 11,6% sur un an et de 17,9% depuis son pic en septembre 2022.

«Le marché des vins fins n’a pas échappé à l’incertitude qui caractérise le paysage économique général. Jusqu'à présent, l’année 2024 a été marquée par des baisses dans tous les principaux indices Liv-ex, les acheteurs et les vendeurs se demandant toujours où se trouve le creux de la vague. Toutefois, certaines poches du marché ont connu des hausses (vins de Bordeaux, vins du Rhône), même si elles n'étaient que temporaires, ce qui laisse à penser que le marché est peut-être à la recherche d’un point d’inflexion» , constate le Liv-ex, pour qui au cours du second semestre, les participants évolueront «probablement sur la pointe des pieds dans un marché faible» .

Mouton Rothschild et Lafite Rothschild toujours recherchés

L’indice des vins italiens, Italy 100, est celui qui a limité le plus la tendance baissière depuis le début de l’année (-2,1%). A l’inverse, l’indice des vins de Bourgogne, Burgundy 150, a connu la plus grosse chute sur la période (-9,7%). Au cours des six premiers mois de 2024, le cru 2019 de Château Lafite Rothschild se classe premier des vins fins en termes de valorisation. Le dernier prix négocié pour trois bouteilles s’élevait à 5.324 livres sterling (6.187 euros soit 2.062 euros l’unité). Suivent un vin toscan (Tenuta san Guido Sassicaia de 2020) et un vin californien (Screaming Eagle, Cabernet Sauvignon de 2021).

Le top 5 des vins d’exception les plus négociés en termes de volumes est dominé par le Château Poitevin de 2016 « grâce à un petit nombre de transactions à gros volume » . Enfin, les vins fins les plus recherchés au premier semestre 2024 étaient le Château Mouton Rothschild de 2018, les crus 2019 et 2020 de Château Lafite Rothschild, le Cristal de Louis Roederer de 2008 et le Dom Pérignon de 2008.

