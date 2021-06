Le marché des fonds sociaux reste confidentiel

(NEWSManagers.com) - Le marché des fonds à vocation sociale reste confidentiel en France, même si ce thème prend de l' ampleur dans le sillage de la pandémie. Novethic en recense 36, qui représentaient un encours de 12 milliards d' euros fin 2020. En ajoutant les 88 fonds multithématiques et leurs 38 milliards d' euros, on arrive à 50 milliards d' euros.

En plus d' être étroit, le marché est hétérogène, observe Novethic dans une nouvelle étude sur la finance sociale. Les thématiques sociales revendiquées dans les fonds varient, reflétant les priorités du moment.

Ce manque d' homogénéité s' explique aussi par l' absence de définition précise d' activités sociales et de méthodologies d' analyse et de mesure d' impact social positif.

Toutefois, " l' intégration renforcée de dimensions sociales dans l' analyse ESG et la demande montante d' indicateurs de performances sociales d' un fonds ainsi que la future taxonomie sociale devraient transformer le paysage dans les années qui viennent " , anticipe Novethic.

Parmi les fonds thématiques sociaux et multithématiques analysés par Novethic, la thématique la plus fréquemment ciblée est celle de la santé et de l' alimentation saine. Il s' agit d' une "  megatrend " , une tendance de fond dans l' économie et la société.

Les fonds multithématiques ont le vent en poupe

Les fonds multithématiques ont " littéralement décollé en 2020 " , note par ailleurs Novethic. Leur collecte s' est envolée de 239 % par rapport à l' année précédente pour atteindre 13,3 milliards d' euros. Parmi les dix fonds ayant connu la plus forte collecte du panel des fonds à vocation sociale, on trouve 9 fonds multithématiques et un fonds social focalisé sur l' éducation.

La domination des fonds multithématiques se retrouve aussi au niveau de la performance, où leurs moyennes les positionnent à nouveau bien au-dessus des fonds sociaux à 5, 3 et 1 an, selon Novethic. Les fonds intégrant une thématique santé, qu' ils soient simplement sociaux ou multithématiques, se détachent par ailleurs avec des performances supérieures aux autres moyennes du panel sur 3 et 5 ans.

Des indicateurs surtout... environnementaux

Sur le panel des 124 fonds sociaux et multithématiques recensés par Novethic, 65 fonds ont des indicateurs de reporting : 44 fonds multithématiques et 21 fonds sociaux. " Certains indicateurs relèvent plus de la transparence en matière d' analyse ESG que d' un véritable reporting d' impact comme les chiffres de notation ESG (24 fonds) ainsi que la cartographie d' exposition/ contribution aux ODD (11 fonds) " , nuance l' étude.

Les indicateurs permettant de juger d' une contribution positive en matière de durabilité, avec des méthodologies plus ou moins sophistiquées, sont plus nombreux. Paradoxalement, il s' agit en grande majorité d' indicateurs environnementaux...

Si la catégorie est hétérogène, les fonds sociaux et multithématiques ont tendance à détenir les mêmes valeurs principales en portefeuille.

Parmi les entreprises sélectionnées par les fonds sociaux, on trouve très fréquemment Koninklijke DSM (Royal DSM), Unilever, Novo Nordisk, Thermo Fisher Scientific, Danone et Royal Philips dans la catégorie Santé et alimentation saine. Schneider Electric, adidas, Allianz et ASML Holding sont fréquemment sélectionnées par les fonds mettant en avant les Meilleures pratiques RH et de politique couvrant la chaîne de valeur.