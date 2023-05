Le marché des Eltif a progressé de plus de 50?% en 2022

- Le marché des fonds européens d’investissement à long terme (Eltif) a progressé de plus de 50?% sur un an pour atteindre 11,3 milliards d’euros fin 2022, selon une nouvelle étude de Scope. Près de 4 milliards d’euros supplémentaires ont été injectés dans ces produits.Quelque 77 fonds Eltif de 38 sociétés de gestion étaient disponibles pour les investisseurs à la fin de l’année dernière. Le marché s’est enrichi de 23 produits, lancés par 15 gestionnaires, dont sept ont lancé un Eltif pour la première fois. Cela représente un léger ralentissement par rapport à 2021, où on recensait 26 nouveaux produits et dix nouveaux gestionnaires. Les sociétés de gestion les plus actives dans ce domaine sont Amundi, Azimut, BlackRock, Commerz Real, Generali Investments, Eurazeo, Muzinich, Neuberger Berman et Partners Group, selon l’agence allemande.Comme en 2021, les volumes placés en 2022 sont répartis de manière uniforme entre les Eltif de capital investissement, d’infrastructures et de dette privée. Le capital investissement et la dette privée dominent le secteur en termes de nombre de produits (24 et 22 fonds, respectivement), mais les Eltif d’infrastructures affichent les encours les plus élevés (3,5 milliards d’euros).Les produits distribués aux investisseurs privés ont gagné en importance. Leur part de marché totale a augmenté de 54?% à 60?%, avec 2,5 milliards d’euros collectés l’an passé. Les produits dédiés aux investisseurs institutionnels ont quant à eux drainé 1,5 milliard d’euros et vu leur part de marché reculer de 6 points à 40?%.La France et l’Italie sont les premiers marchésCôté pays, la France est le premier marché en termes de volume placé, avec des encours qui ont doublé l’an dernier pour atteindre environ 3,8 milliards d’euros. Le marché français se caractérise principalement par des produits destinés aux institutionnels (1,2 milliard d’euros), même si la distribution des Eltif auprès des particuliers, via des contrats d’assurance vie, s’est accélérée, note Scope.L’Italie reste le premier marché concernant la distribution auprès des investisseurs privés (deuxième en termes de volume placé). Sur un volume de marché total de 2,6 milliards d’euros, près de 95?% représentent des fonds Eltif destinés à des particuliers. Cela s’explique notamment par des incitations fiscales.Après cette année 2022 honorable, Scope estime que le marché des Eltif devrait connaître un nouvel élan, à la faveur de la modification du régime réglementaire. A lire aussi: L’Eltif fait peau neuve

Laurence Marchal