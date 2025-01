Le marché des deux-roues en recul en 2024 (Observatoire Solly Azar - AAA Data)

(AOF) - Les résultats de l'Observatoire confirment le ralentissement du marché des deux-roues (cyclos et motos) en 2024, avec 1 068 449 unités immatriculées, contre 1 170 377 en 2023, soit une baisse de 9%. Ce repli marque une accentuation de la baisse observée ces dernières années et témoigne des mutations profondes que traverse le marché du deux-roues. L'Observatoire aété créé en 2022 par Solly Azar, assureur expert de la moto, et AAA Data, l'expert de la donnée augmentée en France.

Dans ce contexte, le marché des véhicules d'occasion (VO) est particulièrement touché, avec une chute de 11 % des immatriculations, tandis que les ventes de véhicules neufs (VN) affichent une baisse bien plus modérée de 1%.

En 2024, le marché des véhicules d'occasion connaît une baisse significative, marquant un tournant par rapport à 2023, où le secteur des VO, avec un ratio de 1 VN pour 3 VO, demeurait résilient. En chiffres, 280 364 deux-roues neufs ont été immatriculés en 2024, contre 284 336 en 2023, tandis que les ventes de VO chutent à 788 085, contre 886 041 l'année précédente.

En revanche, en 2023, la baisse globale était plus modérée, touchant aussi bien les deux-roues neufs (-2%) que les occasions (-2%).

Habituellement plus résilient, le marché des véhicules d'occasion (VO) connaît une baisse qui pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Malgré un contexte d'inflation et des budgets ménagers restreints, qui favorisent traditionnellement l'attrait pour les véhicules d'occasion, une diminution générale de l'usage des moyens de transport individuels semble jouer un rôle clé.

Cette tendance, renforcée par la généralisation du télétravail, semble réduire l'usure des véhicules et inciter les propriétaires à les garder plus longtemps avant de les remplacer, ce qui pourrait expliquer la réduction de l'offre disponible sur le marché de l'occasion.