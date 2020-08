Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le marché auto chinois progresse pour le 4e mois consécutif Reuters • 11/08/2020 à 11:03









LE MARCHÉ AUTO CHINOIS PROGRESSE POUR LE 4E MOIS CONSÉCUTIF par Yilei Sun et Brenda Goh PÉKIN/SHANGHAI (Reuters) - Les ventes de véhicules en Chine ont progressé de 16,4% en juillet, soit la quatrième hausse mensuelle consécutive alors que le plus grand marché mondial de l'automobile souffre des restrictions destinées à lutter contre le coronavirus. Avec 2,11 millions de véhicules vendus au mois de juillet, le secteur automobile chinois accuse encore un repli de 12,7% de ses ventes depuis le début de l'année, d'après les données fournies par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). Cette dernière prévoit par ailleurs une chute des ventes automobiles d'environ 10% cette année, si tant est qu'une seconde vague d'infections soit évitée en Chine. Signe du redressement progressif du marché de l'automobile chinois, les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV) ont grimpé de 19,3% à 98.000 unités après avoir enregistré douze baisses mensuelles consécutives. "La croissance des ventes démontre la capacité des fabricants et des clients de NEV à s'habituer à la nouvelle norme, celle-là même qui a découlé de la suppression des subventions par le gouvernement l'année dernière", a déclaré un haut responsable de la CAAM, Xu Haidong. L'association chinoise s'attend désormais à ce que les ventes de NEV s'élèvent à 1,1 million de véhicules en 2020, soit une baisse de 11% sur une base annuelle. Les ventes de camions et autres véhicules utilitaires ont quant à elles bondi de 59,4%, soutenues par les investissements du gouvernement dans les infrastructures et le renforcement cette année des réglementations en matière d'émissions. La croissance des ventes automobiles relevée en Chine au mois de juillet est notamment portée par les constructeurs Great Wall Motor, Geely Automobile Holdings et Toyota Motor. (Version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

