Le marasme de l'industrie manufacturière américaine s'aggrave en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lucia Mutikani

L'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre, les usines étant confrontées à une baisse des commandes et à une hausse des prix des intrants, alors que l'effet négatif des droits de douane sur les importations persiste. L'Institute for Supply Management a déclaré lundi que l'indice PMI de l'industrie manufacturière avait chuté à 48,2 le mois dernier, contre 48,7 en octobre. Une valeur inférieure à 50 indique une contraction du secteur manufacturier, qui représente 10,1 % de l'économie. Le PMI reste toutefois supérieur à 42,3, un niveau qui, selon l'ISM, correspond à une expansion de l'économie dans son ensemble. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le PMI atteindrait 49,0.

Le livre beige de la Réserve fédérale , publié la semaine dernière, indique que les dépenses de consommation globales ont encore diminué à la mi-novembre. Il a noté que si certains des 12 districts de la banque centrale américaine ont signalé une légère augmentation de l'activité manufacturière, "les droits de douane et l'incertitude tarifaire sont restés un vent contraire." Les droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump ont affaibli l'industrie manufacturière, bien que certains segments aient été stimulés par une augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle. Le mois dernier, les juges de la Cour suprême des États-Unis ont émis des doutes sur la légalité des droits de douane de M. Trump, ce qui a alimenté les spéculations . Ils pourraient être annulés et provoquer davantage de chaos, car on s'attend généralement à ce que M. Trump adopte d'autres tactiques commerciales en cas de décision défavorable.

M. Trump a défendu les droits de douane comme étant nécessaires pour protéger l'industrie manufacturière nationale, bien que les économistes aient affirmé qu'il était impossible de redonner à l'industrie sa gloire d'antan en raison de problèmes structurels, notamment la pénurie de main-d'œuvre. Le sous-indice prospectif des nouvelles commandes de l'enquête ISM est tombé à 47,4 le mois dernier, contre 49,4 en octobre. Cet indice s'est contracté au cours de neuf des dix derniers mois. Les droits de douane ont augmenté les prix de certains produits, ce qui a freiné la demande. Les commandes non honorées ont continué à se contracter, bien que les exportations aient légèrement augmenté. La faiblesse de la demande a réduit la pression sur les chaînes d'approvisionnement. L'indice des livraisons des fournisseurs de l'ISM est tombé à 49,3 contre 54,2 en octobre. Une valeur inférieure à 50 indique une accélération des livraisons. Malgré la faiblesse des commandes de produits manufacturés, les fabricants ont payé plus cher leurs intrants le mois dernier, signe que l'inflation pourrait rester élevée pendant un certain temps. La mesure des prix payés de l'enquête a augmenté à 58,5 contre 58,0 le mois précédent.

L'emploi manufacturier a diminué, probablement parce que les fabricants ont continué ce que l'ISM a précédemment décrit comme "l'accélération des réductions de personnel en raison de l'incertitude de la demande à court et à moyen terme". La mesure de l'emploi dans l'industrie manufacturière s'est contractée pour le dixième mois consécutif.