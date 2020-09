Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Mans-Peugeot lève le voile sur une "Hypercar" de 680 chevaux Reuters • 18/09/2020 à 15:56









PARIS, 18 septembre (Reuters) - Peugeot, principale marque du groupe PSA PEUP.PA , a levé vendredi le voile sur sa future Hypercar de 680 chevaux avec laquelle il compte revenir dans le championnat du monde d'endurance en 2022. A la veille de la 88e édition des 24 Heures du Mans, retardée cette année à cause du coronavirus et dont le coup d'envoi sera donné par le président du directoire de PSA Carlos Tavares, la marque a livré quelques informations sur la voiture qu'elle développe actuellement avec Total TOTF.PA . La puissance totale de ce modèle hybride sera répartie sur les deux essieux, avec un moteur électrique sur le train avant. Et si l'esquisse de la silhouette rappelle celle des prototypes actuels de la catégorie reine LMPl, la nouvelle catégorie "LMH" (Le Mans Hypercar) où Peugeot fera son retour donne plus de liberté aux designers. "En comparaison avec ce que nous connaissons actuellement en LMP1, la voiture sera plus proche des véhicules de route, donc avec une masse plus élevée et de plus grande dimension", a expliqué Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport, cité dans un communiqué. Mais conformément à la politique de frugalité pratiquée sans relâche par Carlos Tavares, le budget consacré au Mans doit aussi présenter un retour sur investissement "Il ne pouvait pas avoir de retour en endurance sans une traduction commerciale", a ajouté Jean-Philippe Imparato, directeur général de la marque, dans une vidéo postée sur internet. Vainqueur dans la Sarthe en 2009, Peugeot avait renoncé à la prestigieuse course d'endurance à cause des graves difficultés financières qu'il avait connues quelques années plus tard. Le Mans suscite décidément toutes les convoitises puisqu'Alpine, marque sportive du groupe Renault au coeur de la stratégie de relance du nouveau directeur général Luca de Meo, a annoncé lundi son intention de concourir l'an prochain dans la catégorie reine. En attendant d'aligner son Hypercar sur la ligne de départ, Peugeot a installé cette semaine un lion géant dans la célèbre courbe Dunlop du circuit manceau. Cette même statue que l'on a vue sur plusieurs salons de l'automobile jusqu'à ce qu'elle soit privée de ce type de sortie à cause de l'épidémie de coronavirus. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.27% RENAULT Euronext Paris -3.46% PEUGEOT Euronext Paris -3.67%