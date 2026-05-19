Le manque de tests ralentit la lutte contre Ebola au Congo, déclare une responsable de l'OMS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du fabricant de tests aux paragraphes 7 à 9) par Emma Farge

Six tonnes de matériel médical destiné à lutter contre Ebola doivent arriver mardi en République démocratique du Congo , mais la capacité de dépistage limitée ralentissait la réponse à l'épidémie, a déclaré une responsable de l'Organisation mondiale de la santé.

Selon l'OMS, on recense au moins 500 cas suspects et 130 décès présumés liés au virus Ebola, qui s'est également propagé à l'Ouganda voisin.

« Nous avons envoyé 12 tonnes de matériel. Six tonnes supplémentaires arrivent aujourd’hui. Elles comprennent des équipements de protection individuelle pour les agents de santé de première ligne et des échantillons », a déclaré Anne Ancia, représentante de l’OMS au Congo.

Mme Ancia a indiqué qu’il régnait une « grande incertitude » quant à l’étendue et à l’ampleur de l’épidémie de la souche Bundibugyo du virus Ebola, et que des efforts étaient en cours pour renforcer la surveillance, les tests et la recherche des contacts.

Elle a précisé que les tests de dépistage de la souche Bundibugyo étaient limités, avec seulement six tests possibles par heure. Il a fallu plusieurs semaines pour détecter l'épidémie, a-t-elle ajouté, en partie parce que les tests utilisés dans la zone touchée étaient conçus pour la souche Zaïre, plus courante.

« Les capacités de surveillance et d’enquête sont très limitées dans cette région en général », a-t-elle déclaré.

BioFire Defense, une filiale de la société française de diagnostic bioMérieux BIOX.PA , fabrique un test approuvé par la FDA — le BioFire Global Fever Special Pathogens Panel — capable de détecter plusieurs souches d’Ebola, y compris la souche Bundibugyo.

Un porte-parole de la société a déclaré que celle-ci augmentait sa capacité de production afin de soutenir les efforts de préparation.

« BioFire Defense collabore activement avec les acteurs de la santé publique et ses contacts internationaux pour suivre l'évolution de l'épidémie et évaluer les besoins potentiels en matière de soutien », a déclaré le porte-parole.

Selon Mme Ancia, le manque de financement a un impact considérable sur la capacité de l'OMS à lutter contre Ebola.

Les États-Unis ont officiellement quitté l'OMS en janvier et, sous la présidence de Donald Trump, ont considérablement réduit les dépenses mondiales de santé, mais la coopération avec les États-Unis dans la lutte contre l'épidémie fonctionnait « très, très bien », a déclaré Mme Ancia.

« Nous comprenons que nous ne pouvons pas recevoir de financement, ce n’est pas grave, mais nous voulons continuer à dialoguer, nous voulons continuer à échanger des informations et nous voulons collaborer », a-t-elle déclaré.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a indiqué n'avoir reçu que 34 % des 1,4 milliard de dollars de financement demandés pour son appel en faveur de la République démocratique du Congo cette année, ajoutant que plus de la moitié provenait de Washington.