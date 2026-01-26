Le manque de stabilité est la "nouvelle normalité" du commerce mondial, déclare le président de Thyssenkrupp

Le commerce mondial est gravement perturbé par des conflits militaires et une guerre commerciale lancée par les Etats-Unis, créant une nouvelle normalité pour les entreprises sous la forme d'une incertitude, et non d'une stabilité, selon l'entreprise industrielle allemande Thyssenkrupp lundi.

"Nous assistons à la disparition de l'ordre fondé sur les règles des dernières décennies", a déclaré Siegfried Russwurm, président du conseil de surveillance de l'entreprise, dans un discours publié avant l'assemblée générale annuelle du groupe prévue pour le 30 janvier.

"Ces nouvelles conditions confrontent constamment les entreprises à de nouvelles interventions politiques sans pour autant leur donner une impulsion économique fiable. S'il est une chose qui est apparue comme la "nouvelle normalité" actuelle, c'est bien le manque de stabilité de nos conditions commerciales, qui est imputable à des facteurs politiques."