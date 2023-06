Le maïs touche un plus haut depuis 2 mois avant de retomber

(AOF) - Le contrat pour une livraison décembre sur le maïs a atteint 6,72 dollars le boisseau mercredi dernier, retrouvant ses niveaux du 20 avril. A l’instar d’autres matières agricoles, dont le blé et le soja, le cours du maïs a été soutenu par l’aggravation la semaine précédente de la sécheresse dans le Midwest américain, la pire depuis 2012. Malgré des températures proches ou inférieures à la normale, un manque de précipitations risque de limiter les récoltes. Ce même contrat chute aujourd'hui de plus de 4% à 5,9 dollars le boisseau en perspectives de précipitations ce week-end.

