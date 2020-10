Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire estime que le dossier Suez-Veolia va "dans la bonne direction" Reuters • 01/10/2020 à 09:21









LE MAIRE ESTIME QUE LE DOSSIER SUEZ-VEOLIA VA "DANS LA BONNE DIRECTION" PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a estimé jeudi matin que le dossier Suez-Veolia évoluait "dans la bonne direction". "Je vois que les chose bougent", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances lors d'un colloque. "C'est bien la preuve que lorsque l'Etat fait valoir ses positions les choses bougent, et bougent dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre qu'une opération de cette ampleur, où il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu, où il y a des collectivités locales qui sont en jeu (...), ça ne peut pas se faire en 24 heures et il vaut mieux prendre du temps, faire les choses sereinement." Engie a favorablement accueilli mercredi soir l'offre améliorée de rachat par Veolia de l'essentiel de sa participation dans Suez mais a demandé et obtenu que sa durée de validité soit prolongée de cinq jours, jusqu'au 5 octobre. (Leigh Thomas; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Philippe Lefief)

