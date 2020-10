Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire déplore "l'intransigeance" de Suez et "la précipitation" de Veolia Reuters • 06/10/2020 à 08:53









PARIS, 6 octobre (Reuters) - Bruno Le Maire a déploré mardi matin "l'intransigeance" de Suez SEVI.PA et "la précipitation" de Veolia VIE.PA , réaffirmant que le succès d'une opération de ce genre dépendait de la capacité des deux groupes à trouver un accord amiable. "Nous étions à quelques centimètres d'un accord, nous nous sommes heurtés à l'intrangiseance des uns et à la précipitation des autres", a regretté sur France Info le ministre de l'Economie et des Finances. "Cette opération ne fonctionnera pas s'il n'y a pas d'accord amiable entre Suez et Veolia", a-t-il insisté. "Il ne peut pas y avoir de succès dans une opération industrielle de ce genre sans entente entre les parties." Le conseil d'Engie ENGIE.PA , contre l'avis de l'Etat, a donné lundi soir son feu vert à la vente à Veolia de l'essentiel de sa participation dans Suez, ouvrant la voie à la prise de contrôle du groupe de services aux collectivités en dépit de l'opposition de l'Etat, premier actionnaire de l'énergéticien français. Suez SEVI.PA a pris acte mardi matin de l'évolution de la structure de son capital, intervenue d'une "manière hostile et dans des conditions inédites et irrégulières", ajoute le spécialiste de l'eau et de la gestion des déchets dans un communiqué. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Engie va céder ses parts dans Suez contre l'avis de l'Etat ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.04% SUEZ Euronext Paris +4.32% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.68%