Le magasin Adidas en Israël a été touché par une bombe, selon le directeur commercial

Le directeur commercial d' Adidas

ADSGn.DE a déclaré mercredi que l'un des magasins franchisés de la société enIsraël avait été touché par une bombe, mais que personne n'avait été blessé, dans le contexte de la guerre en Iran .

"Nous avions un magasin franchisé en Israël qui a effectivement été touché par un attentat il y a trois jours", a déclaré Mathieu Sidokpohou, directeur commercial d'Adidas, lors d'une conférence de presse.

"Heureusement, le magasin était fermé et aucun de nos collègues n'a été touché", a-t-il ajouté. "Jusqu'à présent, les affaires ne sont pas la chose la plus importante pour nous dans cette région. Ce sont les gens qui priment.""`

De nombreux magasins de Dubaï et d'autres grands centres commerciaux du Moyen-Orient ont fermé temporairement ou fonctionnaient avec un personnel réduit en raison de l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui a bouleversé la région .

"Nous avons des gens qui sont actuellement dans des abris", a déclaré le directeur général d'Adidas , Bjorn Gulden , lors de la même conférence de presse.

Quelque 3 000 personnes travaillent dans les 350 magasins de la chaîne Adidas et dans les magasins franchisés dans six pays de la région touchée par la guerre.

M. Gulden a déclaré qu'Adidas s'attendait à subir l'impact sur ses revenus de la fermeture de magasins au Moyen-Orient et de retards dans l'acheminement de certains produits par fret aérien à travers la région.