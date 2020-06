Le Luxembourg accueille 17 des 50 principales sociétés de gestion en Europe

(NEWSManagers.com) -

Dix-sept des 50 principales sociétés de gestion en Europe sont établies au Luxembourg et gèrent 39 % des encours de cet univers, montre la dernière étude de PwC Luxembourg. L' Irlande vient ensuite, avec 10 sociétés sur les 50 et 26 % des encours gérés. La France n' est que quatrième, avec 4 des 50 principales sociétés de gestion et 8 % des encours.

Au total, PwC a recensé 196 sociétés de gestion Ucits, 136 "super" sociétés de gestion et 257 sociétés AIFM en 2019, soit un total de 589 sociétés de gestion. Leurs encours ont bondi de 16 % à 4.718 milliards d' euros.

La plus grande est JPMorgan Asset Management (Europe) avec 320 milliards d' euros. Viennent ensuite DWS, Amundi, UBS et BlackRock.

52 sociétés de gestion basées au Luxembourg ont des succursales en Europe : 22 % en Italie, 16 % en France, 15 % en Belgique, 14 % en Espagne, 8 % au Royaume-Uni, 7 % en Irlande, 6 % en Suède et 5 % en Autriche.

Le secteur luxembourgeois des ManCo reste le premier en Europe en termes d'actifs gérés devant l'Irlande et l'Allemagne.