Le luxe européen "sous pression" avec les doutes sur la reprise de Gucci
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 11:23

Les valeurs européennes du luxe reculent en Bourse vendredi, dans le sillage de Kering

PRTP.PA , les investisseurs doutant des perspectives de retour à la croissance de Gucci, sa marque phare, en 2026, alors que le groupe français doit publier la semaine prochaine ses résultats financiers pour l'exercice 2025.

"Les réactions du marché à un éventuel retour à la croissance de Gucci en 2026 ne sont pas encourageantes, du moins à ce stade", estime Luca Solca, analyste chez Bernstein.

Vers 09h42 GMT, l'action Kering chute de 3,10%.

"Les histoires de redressement comme celle de Kering, ou celles d'acteurs plus modestes, ont probablement (une volatilité) plus élevée par rapport aux risques du marché, selon le marché", explique Jelena Sokolova, analyste chez Morningstar.

L'analyste ajoute que l'ensemble du secteur est sous pression.

Moncler MONC.MI , Salvatore Ferragamo SFER.MI et Brunello Cucinelli BCU.MI perdent 2,16%, 2,50% et 2,84% respectivement.

Les concurrents français LVMH LVMH.PA et Hermès HRMS.PA abandonnent 1,19% et 0,88% respectivement.

"LVMH semble être plus diversifié et plus résistant", explique Jelena Sokolova.

(Rédigé par Dimitri Rhodes, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BRUNELLO CUCINELLI
81,140 EUR MIL -2,24%
HERMES INTL
2 039,0000 EUR Euronext Paris -0,49%
KERING
253,3000 EUR Euronext Paris -2,39%
LVMH
536,5000 EUR Euronext Paris -0,32%
MONCLER
47,650 EUR MIL -1,87%
MORNINGSTAR
169,8400 USD NASDAQ -5,92%
SALVAT. FERRAGAMO
6,445 EUR MIL -2,50%
