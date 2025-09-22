Le loueur de wagons GATX augmente après que Citi ait initié une couverture avec 'achat'

22 septembre - ** Les actions du bailleur de wagons GATX ont augmenté de près de 2 % à environ 175,4 $ dans les premiers échanges, après que Citi ait initié la couverture avec une note "achat"; PT à 201 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 16,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Citi affirme que la croissance du portefeuille de GATX sur la coentreprise de Brookfield est à l'origine du gain de parts

** La normalisation des revenus de recommercialisation, c'est-à-dire le gain sur les ventes de wagons d'occasion au deuxième semestre, selon le courtier

** La médiane des prévisions de trois courtiers est de 182 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 13 % depuis le début de l'année