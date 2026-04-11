Le logiciel de conduite autonome supervisée de Tesla reçoit le feu vert des Pays-Bas, une première en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Nouveau tout au long, ajoute des commentaires de RDW, des détails sur l'approbation et le contexte) par Toby Sterling, Abhirup Roy et Bart H. Meijer

Les autorités de régulation néerlandaises ont approuvé l'utilisation du logiciel d'aide à la conduite de Tesla TSLA.O qui prend en charge la plupart des tâches de conduite sur autoroute et dans les rues de la ville sous la supervision d'un humain, ce qui constitue la première approbation réglementaire de cette technologie en Europe.

L'approbation par le RDW des Pays-Bas de cette technologie, appelée "Full Self-Driving Supervised" (conduite autonome supervisée), pourrait ouvrir la voie à son acceptation par d'autres autorités européennes.

" L'utilisation correcte de ce système d'aide à la conduite apporte une contribution positive à la sécurité routière", a déclaré RDW dans un communiqué vendredi, après avoir analysé les résultats de 18 mois de tests sur la technologie qui permet de diriger, de freiner et d'accélérer une voiture.

L' adoption plus large de la FSD est au cœur de la stratégie de croissance de Tesla . Une grande partie de la valorisation de l'entreprise repose sur le pari du directeur général Elon Musk selon lequel les logiciels de conduite autonome basés sur l'intelligence artificielle et les robotaxis deviendront une source de revenus importante.

Tesla compte également sur les logiciels de conduite autonome pour stimuler les ventes de véhicules, qui ont ralenti en Europe où sa gamme de véhicules électriques est vieillissante et où la rhétorique politique d'extrême droite de Musk a eu un impact négatif.

"Nous sommes ravis d'apporter bientôt la FSD supervisée à d'autres pays européens", a déclaré Tesla dans un message sur la plateforme de médias sociaux X, ajoutant qu'elle commencerait à déployer la technologie aux Pays-Bas sous peu.

Le logiciel est déjà disponible sous forme d'abonnement pour les conducteurs aux États-Unis, où il fait également l'objet de poursuites de la part des consommateurs et d'enquêtes fédérales après des accidents et des signalements d'infractions au code de la route.

De nombreuses entreprises travaillent sur des systèmes de conduite autonome - la plupart d'entre elles utilisent plusieurs capteurs matériels pour suivre l'environnement de conduite. Tesla, quant à elle, s'appuie principalement sur des caméras et l'intelligence artificielle.

Selon RDW, l'Europe fixe des exigences plus strictes en matière de sécurité lors de l'homologation des véhicules et les logiciels des deux régions ne sont pas comparables. "Cela signifie que la version supervisée de la DSF aux États-Unis n'est PAS comparable à la version supervisée de la DSF dans l'UE", a déclaré RDW sans fournir d'autres détails.

RDW a déclaré qu'elle allait maintenant soumettre à la Commission européenne la demande d'authentification pour l'ensemble de l'Union européenne. Tous les États membres voteront ensuite sur cette demande, qui nécessite une majorité au sein de la commission compétente pour que le système d'aide à la conduite devienne valide dans l'ensemble de l'UE.