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Le logiciel de conduite autonome de Tesla reçoit le feu vert des Pays-Bas, ce qui stimule les ambitions de l'UE
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 23:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a déclaré vendredi que les autorités néerlandaises avaient approuvé l'utilisation de son logiciel d'aide à la conduite qui prend en charge la plupart des tâches de conduite sur les autoroutes et dans les rues des villes sous la supervision d'un être humain, marquant ainsi la première approbation réglementaire de cette technologie en Europe.

L'approbation par l'autorité néerlandaise des véhicules du logiciel de conduite autonome complet, déjà disponible aux États-Unis, pourrait ouvrir la voie à son acceptation par d'autres autorités européennes.

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