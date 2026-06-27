Le lock-out dans le secteur des services pétroliers en Norvège entre en vigueur et perturbe les forages en mer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et d'une citation du ministre du Travail)

Environ 1 000 travailleurs norvégiens du secteur des services pétroliers ont été mis en lock-out samedi matin, dans le cadre d’une escalade d’un conflit social qui devrait perturber les opérations de forage et une partie de la production sur le plateau continental norvégien.

Ce lock-out a été déclaré en réponse à une grève en cours menée par plusieurs centaines de membres du syndicat Safe et touchera des entreprises telles que SLB SLB.N , Halliburton

HAL.N , Subsea 7 SUB.OL , DOF Subsea, Weatherford, DeepOcean et Baker Hughes BKR.O , a indiqué vendredi le groupement professionnel Offshore Norway .

La production pétrolière et gazière du pays pourrait baisser d’environ 12 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) la semaine prochaine en raison de la grève et du lock-out, a déclaré vendredi le groupe sectoriel Offshore Norway .

Offshore Norway a précisé qu’environ 1 000 membres du syndicat Safe couverts par la convention collective relative aux services de forage devraient cesser le travail en raison du lock-out à partir de 7 h 00 CET (5 h 00 GMT) samedi matin, sur les quelque 1 770 membres concernés par cet accord salarial. Ce chiffre exclut environ 500 personnes occupant des postes essentiels à la sécurité.

Safe a toutefois déclaré vendredi qu’il prévoyait de retirer 63 membres supplémentaires parmi les 500 restants à compter du 1er juillet, en plus des 378 membres déjà en grève.

Quatre plates-formes mobiles, cinq installations fixes et un navire d’intervention ont déjà complètement cessé leurs opérations de forage et d’exploitation des puits en raison de la grève, a déclaré vendredi le groupe Offshore Norway, qui représente les employeurs.

L’impact de la grève en cours pourrait s’aggraver considérablement, avec des pertes de production dépassant les 120 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) après la mi-juillet si la grève se poursuit, a-t-il ajouté.

La Norvège est le premier fournisseur européen de gaz par gazoduc et produit environ 2 % du pétrole mondial, soit environ 4 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd) en pétrole et gaz combinés.

Le syndicat Safe a lancé la grève le 15 juin après avoir échoué à trouver un accord salarial avec l , tandis qu’un autre syndicat, Styrke, a accepté l’offre.

Le gouvernement peut intervenir pour mettre fin à une grève et à un lock-out s’il estime que ceux-ci portent atteinte aux intérêts économiques vitaux du pays.

« Le seuil d’intervention est élevé. L’arbitrage salarial obligatoire est, et doit rester, un dernier recours », a déclaré mardi à Reuters la ministre du Travail, Kjersti Stenseng.