Le lobby allemand des fabricants de médicaments affirme que les règles américaines en matière de prix mettront en péril le marché intérieur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'un des principaux groupes de pression de l'industrie pharmaceutique allemande a averti que la nouvelle réglementation du prix des médicaments aux États-Unis pourrait inciter les entreprises à exiger des prix plus élevés pour les nouveaux médicaments en Allemagne ou à renoncer à leur lancement dans ce pays.

Dans un communiqué publié mercredi, l'association Pharma Deutschland, qui compte 400 entreprises membres, a déclaré que les fabricants de médicaments actifs dans les deux pays devraient réévaluer leurs stratégies en matière de prix et de lancement.

En conséquence, "l'Allemagne pourrait prendre du retard ou ne pas être en mesure d'introduire de nouveaux médicaments", a ajouté l'association.

"Les médicaments innovants pourraient être lancés plus tard ou ne pas être lancés du tout en Allemagne ou en Europe afin d'éviter les références à des prix bas et de protéger les prix aux États-Unis", a déclaré Dorothee Brakmann, directrice générale du groupe de pression.

Elle a ajouté que le gouvernement allemand et le système de santé du pays devraient relever le défi.