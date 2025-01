Le livret A va baisser "autour de 2,5%" au 1er février (Bercy)

(AOF) - Le ministre de l'Économie Éric Lombard a confirmé ce lundi sur les ondes de France Inter la baisse du taux du Livret A, de 3 % à 2,5%, au 1er février 2025. Le locataire de Bercy attend encore la proposition du gouverneur de la Banque de France pour préciser ce chiffre. " Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau fera une proposition au ministre des Finances, très certainement de baisse ", et c'est " autour de 2,5 % […] que la décision sera prise "; a-t-il déclaré.

