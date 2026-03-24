Le Livret A peine à convaincre : décollecte de 740 millions d'euros en février

(AOF) - La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) au titre du mois de février 2026 est négative avec 740 millions d'euros pour l’ensemble des réseaux. L’encours total sur les deux produits atteint 612,2 MdsEUR à fin février 2026. La collecte du Livret d’épargne populaire (LEP) au titre du mois de février 2026 est positive avec 0,18 MdEUR pour l’ensemble des réseaux. L’encours total sur le produit atteint 84 MdsEUR à fin février 2026.

"Sans surprise, le Livret A enregistre, en février comme en janvier, une décollecte. Elle s'élève à 740 MEUR. Le Livret A paie cash la baisse de son taux, qui est passé, le 1er février dernier, de 1,7 à 1,5 %. Depuis le mois de juillet 2025, le Livret A a connu six décollectes, marquant une rupture avec la période débutée en 2020 avec l'épidémie de Covid. Ce processus de décollecte pourrait être contrarié, dans les prochains mois, par la guerre en Iran qui a débuté le 18 février et qui n'a donc pas affecté la collecte de l'épargne réglementée durant le deuxième mois de l'année", explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne.

Le résultat du mois de février 2026 détonne : le deuxième mois de l'année réussit, en règle générale, assez bien au Livret A. Si le premier semestre est logiquement porteur pour ce placement, l'année 2026 débute, à l'inverse, par deux décollectes successives.

A titre de comparaison, la collecte avait atteint 940 M€ l'an dernier. La moyenne pour un mois de février, sur les dix dernières années, s'établissait plutôt aux alentours de 2 Md€. Le record historique pour un deuxième mois de l'année remonte à 2023, avec 6,23 Md€ engrangés ; à l'époque, le taux de rémunération venait de passer de 2 à 3 %.

Depuis 2009, seules trois décollectes (2014, 2015, 2016) avaient été constatées. La dernière datait de 2016 avec -510 MEUR. La plus importante s'était produite en 2015 avec -910 millions d'euros. Le faible taux du Livret A à l'époque expliquait déjà en grande partie ces décollectes (taux évoluant entre 0,5 et 1,25 %).

En outre, le LDDS est plus habitué que le Livret A aux décollectes en février, avec cinq au total depuis 2009. La dernière datait de 2016 avec -120 MEUR. La plus importante avait été enregistrée en 2010 avec -410 MEUR. En 2026, le LDDS demeure stable, avec une collecte nulle. L'année dernière, la collecte avait été positive, à hauteur de 640 MEUR. La collecte moyenne sur dix ans s'élevait à 622 MEUR.

En revanche, avec son taux de rémunération de 2,5%, le LEP continue de séduire les ménages modestes. La collecte a été positive, à hauteur de 180 MEUR en février. Elle est néanmoins nettement inférieure à celle de février 2025 (350 MEUR).

La guerre en Iran pourrait inciter les ménages à privilégier l'épargne de précaution à compter du mois de mars, comme cela avait été constaté lors des précédentes crises (Covid, guerre en Ukraine, crise politique).

Vers une hausse ou non du taux du Livret A le 1er août prochain ?

"La hausse des prix de l'énergie devrait s'accompagner d'une reprise de l'inflation à compter du mois de mars. Le taux d'inflation, qui était en janvier de 0,9% (à vérifier), devrait se situer en moyenne, sur le premier semestre, autour de 1,8 à 2%, ce qui pourrait conduire à une révision à la hausse du taux du Livret A. Il pourrait ainsi revenir autour de 1,8%, au lieu de 1,5%. Le Gouvernement pourrait toutefois ne pas relever le taux du Livret A, considérant que la hausse des prix ne serait que temporaire, le prix du pétrole et du gaz revenant à leur niveau d'avant le conflit assez rapidement après la cessation des hostilités", souligne Philippe Crevel.