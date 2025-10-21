Le Livret A connaît un trou d'air en septembre après la baisse de sa rémunération

(AOF) - Le Livret A a connu un passage à vide en septembre, selon les données publiées par la Caisse des dépôts (CDC). Il souffre de la révision à la baisse pour la deuxième fois de l'année de son taux de rémunération, qui a été fixé à 1,7 % au 1er août par le gouvernement. Le Livret A a enregistré une décollecte de 1,95 milliard d'euros après un flux entrant de 20 millions d'euros en août 2025 et de 210 millions d'euros en septembre 2024. Les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) ont enregistré une décollecte de 760 millions d'euros.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le cumul des montants collectés par les banques pour ces deux livrets s'élève à 3,76 milliards d'euros contre 19,52 milliards d'euros sur la période janvier-septembre 2024. L'encours total sur les deux produits atteint 606,8 milliards d'euros à fin septembre 2025.

Pour sa part, le Livret d'épargne populaire, réservé aux ménages modestes, a attiré 110 millions d'euros le mois dernier, après une collecte de 330 millions d'euros en août. Il affiche 1,53 milliard d'euros de décollecte depuis le 1er janvier.