Le Likozam d'Advicenne inscrit sur la liste des médicaments remboursables

Advicenne annonce l'inscription de son Likozam (clobazam) sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et agréés à l'usage des collectivités et de divers services publics, notamment dans le traitement en association des épilepsies pharmaco-résistantes.

Le prix en France publié au Journal officiel est de 92,24 EUR TTC pour Likozam 1 mg/ml, flacon de 150 ml. La publication au Journal officiel de la décision d'inscription met fin à l'accès dérogatoire et permet une dispensation facilitée de Likozam directement en officine de pharmacie.

La fin de l'accès dérogatoire de Likozam met aussi un terme au mécanisme des remises "Accès précoce" (AAP), pour lesquelles Advicenne a dû reverser jusqu'à 80% du chiffre d'affaires généré par le produit. En conséquence, la société n'est plus soumise au mécanisme des remises AAP, qui rendait son chiffre d'affaires peu lisible.

Le prix obtenu permet de générer une créance auprès de l'État français selon le mécanisme des remises AAP, une créance de près de 6 MEUR qui vient compenser une partie significative de la dette due à l'État. En outre, Advicenne pourra enregistrer une reprise de provisions de près de 1,4 MEUR, liée au programme d'accès précoce.