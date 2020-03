Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Likoud donné en tête des législatives israéliennes Reuters • 02/03/2020 à 21:44









(Actualisé avec réaction, précisions) JERUSALEM, 2 mars (Reuters) - Le parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé en tête des élections législatives lundi et un siège seulement manquerait à la coalition de droite sortante pour atteindre la majorité absolue, selon les sondages réalisés à la sortie des urnes. "Merci", a tweeté le chef du gouvernement en ponctuant son message d'un cœur. Il prononcera son "discours de victoire" à 21h45 GMT, a par ailleurs annoncé un porte-parole du Likoud. Les Israéliens étaient appelés aux urnes pour la troisième fois en moins d'un an, les deux précédents scrutins législatifs n'ayant pas permis la formation d'un gouvernement. Benjamin Netanyahu a par ailleurs mené campagne après sa mise en examen pour corruption. Les intentions de vote de ces derniers jours laissaient présager une nouvelle impasse parlementaire, mais les sondages réalisés à la sortie des urnes pour les trois principales chaînes de télévision israéliennes créditent donc le Likoud d'une avance conséquente sur parti centriste Bleu et Blanc de Benny Gantz. D'après les trois enquêtes, le parti du Premier ministre et ses alliés de droite obtiendraient 60 des 120 sièges de la Knesset, soit un de moins que la majorité. Les résultats définitifs, qui ne confirment pas toujours les sondages "sortie des urnes", seront publiés mardi. (Jeffrey Heller, version française Jean-Philippe Lefief)

