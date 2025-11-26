Le Liban et Chypre signent un accord sur la délimitation maritime, ouvrant la voie à l'exploration de potentiels gisements

Le Liban et Chypre ont signé mercredi un accord de délimitation maritime attendu de longue date, ouvrant la voie à l'exploration potentielle de gisements de gaz offshore et à la coopération énergétique en Méditerranée.

Le président libanais Joseph Aoun et le président chypriote Nikos Christodoulides ont signé l'accord au palais présidentiel libanais et ont déclaré aux journalistes qu'il marquerait le début d'une coopération plus étroite entre le Liban, Chypre qui est membre du bloc européen, et l'Union européenne (UE) dans son ensemble.

"Il s'agit d'un accord historique, qui conclut une question en suspens depuis de nombreuses années. Nous attendons maintenant avec impatience de voir ce que nos pays peuvent créer ensemble", a déclaré Nikos Christodoulides.

Chypre et le Liban avaient conclu un accord préliminaire définissant leurs zones maritimes offshore en 2007, mais sa ratification par le parlement libanais avait été retardée.

Le ministre libanais de l'Énergie, Joseph Saddi, s'est rendu à Chypre le mois dernier pour discuter de la coopération énergétique, après que le cabinet libanais a approuvé un accord définissant les frontières maritimes des deux pays.

Le Liban et Israël ont délimité leurs frontières maritimes en 2022 dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide des États-Unis.

L'accord de mercredi laisse la Syrie voisine comme le dernier pays avec lequel le Liban n'a pas encore délimité sa frontière maritime.

Le Liban espère que les découvertes potentielles de gaz et de pétrole offshore contribueront à générer des revenus pour l'État, confronté à une âpre crise économique.

Aucune découverte commercialement viable n'a encore été faite dans les zones offshore du Liban.

(Rédigé par Ahmed Elimam, Michele Kambas et Maya Gebeily ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)