Le laser anti-drone LOCUST d'AeroVironment utilisé par l'armée américaine près de l'aéroport d'El Paso, selon certaines sources

par David Jeans et Mike Stone

L'armée américaine a déployé mercredi près de l'aéroport international d'El Paso le système d'armement laser anti-drone LOCUST d'AeroVironment Inc, ce qui a entraîné une fermeture de l'espace aérien pendant sept heures, ont déclaré à Reuters deux personnes informées de la situation. L'utilisation de l'arme à énergie directe LOCUST de 20 kilowatts, qui n'a pas été signalée auparavant, est un rare exemple connu du déploiement par les États-Unis d'une technologie de contre-drone de pointe capable de vaincre les objets volants à une fraction du coût des missiles intercepteurs traditionnels.

AeroVironment et le Pentagone n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La Federal Aviation Administration (FAA) a interrompu le trafic aérien pendant plus de sept heures à l'entrée et à la sortie de la ville frontalière texane d'El Paso plus tôt dans la journée de mercredi, après avoir exprimé des inquiétudes sur le fait que le système de contre-drones à base de laser de l'armée, hébergé à Fort Bliss à côté de l'aéroport, pourrait présenter des risques pour le trafic aérien commercial, ont déclaré des responsables du gouvernement et des compagnies aériennes à Reuters . Les États-Unis cherchent des moyens sûrs et rentables de neutraliser les drones, en particulier autour des aéroports et des grands événements sportifs - une préoccupation qui est devenue plus urgente à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA et des célébrations du 250e anniversaire de l'Amérique cet été. À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le Pentagone signale plus de 1 000 observations de drones par mois. AeroVironment, un fabricant de drones et de contre-drones basé en Virginie, a livré ses deux premiers systèmes LOCUST à l'armée américaine en septembre 2024 dans le cadre de l'effort de prototypage du laser polyvalent à haute énergie. Les systèmes ont été testés au Yuma Proving Ground en Arizona avant que les unités de l'armée ne reçoivent une formation à Fort Sill, dans l'Oklahoma.

Les experts de la défense ont préconisé l'intégration de la technologie anti-drones dans l'initiative de défense antimissile "Golden Dome" du président Donald Trump, en particulier le long de la frontière méridionale où les drones des cartels surveillent et attaquent les infrastructures.