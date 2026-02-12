Le lanceur lourd européen Ariane 64 met en orbite les satellites d'Amazon

L'Europe a lancé jeudi la première d'une nouvelle version plus grande de sa fusée Ariane 6, propulsant 32 satellites pour Amazon AMZN.O en orbite terrestre basse.

Le décollage a eu lieu à 13h45 heure locale (1645 GMT) depuis le port spatial de l'Europe en Guyane française, et la séparation du dernier satellite a eu lieu après 114 minutes, a déclaré l'Agence spatiale européenne.

Opérée par Arianespace, la mission a eu lieu lors du vol inaugural de l'Ariane 64 à quatre propulseurs, la plus grande des deux versions du lanceur spatial Ariane 6, produit par la coentreprise ArianeGroup d'Airbus AIR.PA et de Safran

SAF.PA .

Ce lancement marque le début de 18 lancements d'Ariane 6 contractés pour la constellation Amazon Leo, anciennement connue sous le nom de Kluipert.