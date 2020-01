Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le "Lac d'Argent" français doté de ses premiers milliards - BPI Reuters • 30/01/2020 à 10:30









par Gwénaëlle Barzic PARIS, 30 janvier (Reuters) - La banque publique d'investissement a levé "plusieurs milliards" d'euros auprès d'investisseurs privés et souverains afin de lancer un nouveau fonds destiné à protéger des fleurons français alors que les fonds activistes font une percée en Europe. Baptisé "Lac d'Argent", ce fonds d'investissement a vocation à terme à atteindre une dizaine de milliards d'euros, a déclaré à des journalistes Nicolas Dufourcq, le directeur général de bpiFrance, qui en pilote la gestion. Objet hybride, cette poche de capital a pour ambition d'apporter de la stabilité à des entreprises françaises - pas nécessairement en difficultés - tout en étant gérée avec des objectifs de rentabilité mais sur le long terme. "L'objectif c'est d'accompagner les entreprises dans les grandes transitions : transitions boursières, transitions technologiques, en étant patient", a expliqué Nicolas Dufourcq. "Il y a une dimension d'ancrage en France, il y a une dimension de stabilisation du capital, il y a une dimension de valeur ajoutée dans les conseils d'administration". Ce nouvel outil doit renforcer l'arsenal de la France pour protéger ses pépites, face à l'appétit de fonds internationaux aux moyens financiers colossaux et à la montée en puissance des fonds activistes qui ciblent désormais les groupes français, jusque-là relativement épargnés. Si la loi Pacte a récemment allongé la liste des entreprises soumises au contrôle des investissements étrangers, le dispositif a montré ses limites alors que plusieurs pépites sont passées sous pavillon étranger, faute, parfois, d'avoir trouvé un investisseur localement. "Il n'y a pas de fonds de pension en France donc on fait le job", a expliqué le directeur général de la banque publique qui a succédé à l'ancien Fonds stratégique d'investissement. Les premiers milliards d'euros du Lac d'Argent ont été levés auprès de fonds souverains, d'assureurs français, d'entreprises et de familles, a précisé Nicolas Dufourcq, sans dévoiler de noms ni le montant exact de la levée. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire devrait officialiser le lancement du fonds dans les prochaines semaines. PRODUIT FINANCIER "PATRIOTIQUE" Cette manne va accroître la puissance de feu financière de la BPI qui dispose déjà d'un portefeuille de 15 milliards d'euros investis dans une vingtaine d'entreprises cotées parmi lesquelles PSA PEUP.PA , STMicrolectronics STM.PA , Orange ORAN.PA et plus récemment Valeo VLOF.PA . Le "Lac d'Argent" permettra de réaliser une quinzaine d'investissements supplémentaires. La banque publique d'investissement, qui a pour principaux métiers la garantie des prêts des banques, le financement, l'investissement, l'assurance export et le conseil aux entrepreneurs devrait par ailleurs élargir sa palette avec un nouveau produit financier destiné aux particuliers. Bruno Le Maire avait chargé la banque publique l'an dernier de concevoir un produit "patriotique" investi dans les entreprises françaises. "Nous allons vendre aux Français le portefeuille de bpiFrance. On va permettre aux Français de faire du 'private equity'", a expliqué Nicolas Dufourcq. Adossé à une partie du fonds de fonds de la BPI et englobant 2.500 entreprises, cet instrument, qui sera distribué par les banques, les assureurs et en ligne, ne sera pas accessible à toutes les bourses, avec une valeur minimale de la part de quelques "milliers d'euros". Instrument inédit, il sera lancé au printemps. Sur l'ensemble de 2019, le total des investissements de bpiFrance a atteint 2,5 milliards d'euros tandis que les cessions de participations dans son portefeuille ont représenté 1,6 milliard d'euros, selon un bilan d'activité publié jeudi. La banque publique table sur un programme de cessions d'ampleur au moins équivalente pour 2020. (Avec Leigh Thomas, édité par Jean-Michel Bélot)

