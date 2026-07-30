Le laboratoire pharmaceutique Regeneron en hausse après la publication de résultats encourageants au deuxième trimestre

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30 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Regeneron Pharmaceuticals REGN.O progresse de 5% en pré-ouverture, à 730,26 dollars, après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions

** Le bénéfice du deuxième trimestre progresse grâce à la hausse des ventes de Dupixent, un médicament contre les maladies inflammatoires, et d’Eylea, un médicament contre les maladies oculaires

** La société dépasse les estimations de bénéfice pour le cinquième trimestre consécutif – données LSEG

** REGN affiche un BPA ajusté de 14,3 dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 10,3 dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre progresse de 17% à 4,29 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une estimation de 3,82 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** À la clôture d'hier, l'action REGN affichait une baisse de 9,9% depuis le début de l'année