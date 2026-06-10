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Le laboratoire pharmaceutique Parabilis Medicines s'envole lors de son entrée au Nasdaq
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 19:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Les actions de Parabilis Medicines PBLS.O bondissent de 43% lors de leur entrée au Nasdaq

** Le titre du développeur de médicaments a ouvert à 33,35 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 20 dollars

** La société PBLS, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a vendu 33,5 millions d'actions dans le cadre d'une offre élargie au-delà de sa fourchette de prix initialement annoncée , comprise entre 17 et 19 dollars par action, afin de lever 670 millions de dollars

** Parabilis, dont le pipeline est axé sur divers cancers et tumeurs, a été cofondée en 2015 par Greg Verdine, professeur de longue date à Harvard

** Par ailleurs, PBLS a accepté de vendre pour 75 millions de dollars d’actions dans le cadre d’un placement privé simultané à Regeneron Pharmaceuticals REGN.O

** "L'augmentation est un signal fort indiquant que les investisseurs sont de plus en plus disposés à financer à nouveau des biotechnologies ambitieuses, en particulier lorsque ces entreprises bénéficient d'une validation externe et d'un parcours menant au développement de phase avancée" - Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX

** "Les introductions en bourse de sociétés biotechnologiques innovantes peuvent également bénéficier d’une prime, les fusions-acquisitions restant très actives en tant que voie de sortie importante pour les sociétés récemment cotées. L’annonce de l’accord entre GSK et Nuvalent rappelle que les grandes sociétés pharmaceutiques sont toujours très disposées à acquérir des innovations, en particulier dans le domaine de l’oncologie"

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REGENERON PHARMA
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