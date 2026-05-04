Le laboratoire pharmaceutique Odyssey Therapeutics prévoit de lever 238,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société biopharmaceutique Odyssey Therapeutics a annoncé lundi qu'elle comptait lever jusqu'à 238,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.