Le laboratoire pharmaceutique italien Chiesi va racheter KalVista pour 1,9 milliard de dollars

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La société italienne Chiesi a accepté d'acquérir KalVista Pharmaceuticals KALV.O pour environ 1,9 milliard de dollars, a annoncé mercredi cette dernière, dans le but d'élargir son portefeuille de médicaments destinés au traitement des maladies rares.