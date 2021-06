Le label Towards Sustainability durcit ses critères d'attribution

(NEWSManagers.com) - Le label Towards Sustainability, qui revendique les critères de labellisation les plus stricts d'Europe, a été accordé à plus de 580 produits d'investissement gérant 390 milliards d'euros provenant de 85 institutions financières depuis sa création en novembre 2019.

Ce label est attribué par une entité indépendante, l'Agence centrale de labellisation, selon une norme qui doit être révisée tous les deux ans. Ainsi pour sa première révision, qui doit entrer en vigueur en janvier 2022, le label Towards Sustainability évoluera pour s'aligner sur la réglementation européenne.

L'Union européenne a en effet mis en œuvre le règlement sur la transparence en mars dernier, introduisant des nuances de durabilité dans la segmentation des fonds d'investissement, et a récemment dévoilé sa première taxonomie verte, désignant les activités vertes et celles qui ne le sont pas.

A cela, s'ajoute le fait que la révision du label attend des produits d'investissement qu'ils assurent une intégration plus profonde de la durabilité et de la due diligence ESG dans le processus d'investissement en exigeant la mise en place de plusieurs stratégies différentes.

" Les critères restrictifs concernant les secteurs nuisibles (par exemple, les armes, le tabac, le charbon) ont été renforcés. En ce qui concerne le secteur des combustibles fossiles, un équilibre est recherché entre le soutien à la transition et l'évitement des entreprises qui n'avancent pas assez vite. Dans cette optique, les critères pour ce secteur sont devenus plus stricts tout en laissant une marge de manœuvre aux entreprises qui peuvent démontrer de manière crédible qu'elles sont en train d'opérer une transition active. Ainsi, la norme de qualité ne se contente pas d'examiner les opérations courantes (indiquées par le chiffre d'affaires), mais évalue également les investissements dans de nouvelles activités durables (indiqués par les dépenses d'investissement). Enfin, des attentes plus détaillées sont formulées pour les États dans le cadre d'investissements en obligations souveraines" , explique le CLA dans un communiqué publié sur le site du label belge.

Le site web Towards Sustainability subira également une transformation d'ici janvier 2022 puisqu'il fournira des informations plus détaillées sur chaque produit labellisé. Ce " Sustainability ID" comprendra par exemple l'exposition au secteur des combustibles fossiles, l'empreinte carbone, l'alignement sur la taxonomie, etc . " Ces informations permettent à l'investisseur de déterminer si un produit particulier répond à ses attentes personnelles en matière de durabilité" , affirme la société.

Enfin, les gestionnaires de produits sont invités à publier sur leur propre site web des politiques détaillées sur un large éventail de sujets clés en matière de durabilité (par exemple, sur le secteur de l'énergie, la biodiversité, la diversité, la fiscalité, les régimes oppressifs, etc.)