Le Kremlin invite les ministres arménien et azerbaïdjanais des Affaires étrangères

MOSCOU, 8 octobre (Reuters) - Le Kremlin a annoncé jeudi soir que les ministres arménien et azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian et Jeikhun Bayramov, étaient conviés vendredi à Moscou pour des discussions sur le Haut-Karabakh. "A la suite d'une série d'entretiens téléphoniques entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président russe appelle à un arrêt des actions militaires dans le conflit au Haut-Karabakh", ajoute la présidence russe dans un communiqué. Gelé depuis des années, le conflit entre les forces azerbaïdjanaises et les séparatistes arméniens de cette enclave montagneuse située en territoire azerbaïdjanais mais à la population majoritairement arménienne a repris le 27 septembre, à un niveau d'intensité sans égal depuis la guerre meurtrière qui avait suivi l'effondrement de l'Union soviétique, en 1991. La Russie co-préside avec la France et les Etats-Unis le Groupe de Minsk mis en place dans le cadre de l'OSCE pour rétablir un régime de cessez-le-feu sur la base des accords de 1994-1995. (Maria Tsvetkova et Margarita Antidze version française Henri-Pierre André)

