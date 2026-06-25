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Le Kremlin exige des explications de la part d'Apple après le retrait d'applications russes de l'App Store
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Kremlin a déclaré jeudi qu'Apple devait fournir des explications après que plusieurs applications mobiles russes liées à la société Internet russe VK ont été supprimées de l'Apple Store.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a exhorté les Russes à se tourner vers les produits Android et à utiliser des services technologiques développés en Russie.

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