Le Kremlin exige des explications de la part d'Apple après le retrait d'applications russes de l'App Store

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Le Kremlin a déclaré jeudi qu'Apple devait fournir des explications après que plusieurs applications mobiles russes liées à la société Internet russe VK ont été supprimées de l'Apple Store.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a exhorté les Russes à se tourner vers les produits Android et à utiliser des services technologiques développés en Russie.