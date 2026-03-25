Le Kremlin déclare n'avoir reçu aucune information de l'Iran sur le plan américain en 15 points dont il est question

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La Russie n'a reçu aucune information de l'Iran concernant un plan en 15 points des Etats-Unis et Moscou ne peut donc pas évaluer la fiabilité des rapports des médias, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Nos amis iraniens ne nous ont transmis aucune information de ce type. Nous ne savons pas à quel point ces informations sont fiables", a déclaré M. Paskov.

Le président américain Donald Trump a déclaré en début de semaine que Téhéran souhaitait un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Une source a déclaré à Reuters que Washington avait envoyé un plan en 15 points à l'Iran.

Le porte-parole militaire iranien a ensuite nié avoir reçu un tel plan, affirmant que les États-Unis "négociaient avec eux-mêmes", ont rapporté les médias d'État.