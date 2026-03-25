 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Kremlin déclare n'avoir reçu aucune information de l'Iran sur le plan américain en 15 points dont il est question
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation au paragraphe 2 et d'un historique aux paragraphes 3 et 4)

La Russie n'a reçu aucune information de l'Iran concernant un plan en 15 points des Etats-Unis et Moscou ne peut donc pas évaluer la fiabilité des rapports des médias, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Nos amis iraniens ne nous ont transmis aucune information de ce type. Nous ne savons pas à quel point ces informations sont fiables", a déclaré M. Paskov.

Le président américain Donald Trump a déclaré en début de semaine que Téhéran souhaitait un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Une source a déclaré à Reuters que Washington avait envoyé un plan en 15 points à l'Iran.

Le porte-parole militaire iranien a ensuite nié avoir reçu un tel plan, affirmant que les États-Unis "négociaient avec eux-mêmes", ont rapporté les médias d'État.

Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank